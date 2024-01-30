Какую воду пьют туляки: итоги исследований Тулагорводоканала

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В пробах, взятых с 22 по 28 января, специалисты не обнаружили каких-либо колиформных бактерий. Уровень железа, при допустимом значении 0,3 милиграмма на кубический дециметр, составляет от 0,07 до 0,14.

Мутность и цветность тоже в пределах нормы, а вот показатели жёсткости разнятся. Самая мягкая вода — в Пролетарском районе. При норме в 7 градусов уровень жёсткости там находится в пределах от 5 до 5,2.

В Заречье уровень жёсткости воды составляет от 6,6 до 8,2 градусов, в Центральном районе — от 5,6 до 9,6. В Советском и Привокзальном районах жёсткость воды составляет от 8 до 8,6 и от 6,6 до 9,8 градусов соответственно.