В Туле открылась выставка «Обыкновенный нацизм»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Она посвящена событиям на Донбассе 2014-2023 годов и судьбам мирных жителей.

Всероссийский передвижной проект Российского исторического общества, реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, фонда «История Отечества» и Музея Победы, прибыл в Тулу. Открытие выставки состоялось в ТГПУ им. Л. Н. Толстого. От имени губернатора Алексея Дюмина гостей выставки приветствовала министр культуры Татьяна Рыбкина.

– Наш регион – активный организатор профессиональных, деловых и творческих контактов работников культуры, обменных концертов и театральных гастролей. Но особая роль отведена музейно-выставочной работе. Мы должны заниматься историческим просвещением, наша молодежь должна знать причину происходящих событий, понимать, думать и формировать в себе подлинный патриотизм, – отметила министр.

В экспозиции представлены предметы, собранные межмузейной группой Минкульта России. Это оружие, использовавшееся для обстрелов мирного населения Донбасса, идеологические брошюры, символика и элементы обмундирования украинских формирований. Инсталляцию дополняют фотографии, иллюстрирующие катастрофические последствия обстрелов, которым подвергались мирные жители Донбасса и Новороссии.