  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле открылась выставка «Обыкновенный нацизм» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле открылась выставка «Обыкновенный нацизм»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле открылась выставка «Обыкновенный нацизм»

Она посвящена событиям на Донбассе 2014-2023 годов и судьбам мирных жителей.

Всероссийский передвижной проект Российского исторического общества, реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, фонда «История Отечества» и Музея Победы, прибыл в Тулу. Открытие выставки состоялось в ТГПУ им. Л. Н. Толстого. От имени губернатора Алексея Дюмина гостей выставки приветствовала министр культуры Татьяна Рыбкина.

1lks28uemzxxhbthk8pc8rug3130xij1.jpg

– Наш регион – активный организатор профессиональных, деловых и творческих контактов работников культуры, обменных концертов и театральных гастролей. Но особая роль отведена музейно-выставочной работе. Мы должны заниматься историческим просвещением, наша молодежь должна знать причину происходящих событий, понимать, думать и формировать в себе подлинный патриотизм, – отметила министр.

ogd1b910rr6l50s45nctmtzzry0thl8u.jpg

В экспозиции представлены предметы, собранные межмузейной группой Минкульта России. Это оружие, использовавшееся для обстрелов мирного населения Донбасса, идеологические брошюры, символика и элементы обмундирования украинских формирований. Инсталляцию дополняют фотографии, иллюстрирующие катастрофические последствия обстрелов, которым подвергались мирные жители Донбасса и Новороссии.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 22:28 +2
Другие статьи по темам
Событие
выставкаДонбассТГПУ имени Толстого
Люди
Татьяна Рыбкина
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Крупный пожар в Ясногорске: полыхает здание общежития
Крупный пожар в Ясногорске: полыхает здание общежития
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.