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В Туле прошли мероприятия, посвященные 80-летию снятия блокады Ленинграда
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле прошли мероприятия, посвященные 80-летию снятия блокады Ленинграда

27 января отмечалась 80-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда.

Более 500 человек из разных муниципалитетов почтили память защитников города и возложили цветы к Вечному огню и к памятным местам, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны.

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Во всех муниципалитетах прошла акция «Блокадный хлеб», в рамках который волонтеры раздавали 125-граммовые кусочки хлеба. Именно столько каждый день выдавали ленинградцам в период блокады.

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В региональных школах и колледжах прошли встречи, классные часы, где учащимся рассказали о мужестве жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 

В музеях, домах культуры и библиотеках региона прошли лекции, акции, выставки, экскурсии, показы фильмов, спектаклей и многое другое.

В Тульском государственном музее оружия показали уникальные архивные фотографии, рассказывающие о том, какую цену город заплатил за освобождение. 

В ТЮЗе провели театрально-поэтический вечер «Ленинградская поэма» по произведению Ольги Берггольц.

В Щекинском досуговом комплексе прошел флешмоб, участники которого выстроились в цифру «900» – количество дней, которые Ленинград оставался фактически в полной изоляции из-за окружения врага.

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Мероприятия продлятся до конца следующей недели.

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