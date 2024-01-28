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С февраля повысят 40 социальных выплат: кто и на сколько будет получать больше денег
Фото freepik.com

С февраля повысят 40 социальных выплат: кто и на сколько будет получать больше денег

Ряд выплат Социальный фонд России проиндексирует на 7,4%.

Последний зимний месяц традиционно начинается с индексации десятков социальных пособий и материнского капитала, пишет «Российская газета».

С 1 февраля Социальный фонд России проиндексирует на 7,4% ряд выплат, которые получают миллионы россиян. Прежде всего февральское повышение касается людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других россиян, пользующихся правом на федеральные льготы.

Перечисленные граждане дополнительно к пенсии получают так называемую ежемесячную денежную выплату. В феврале выплата, как и многие другие пособия, вырастет на 7,4%.

Социальный фонд также индексирует входящую в него компенсацию набора соцуслуг. Отметим, что в натуральном виде набор предоставляется бесплатными лекарствами и медизделиями, путевкой в санаторий или проездом на пригородных электричках. По желанию набор можно частично или полностью получать деньгами.

В феврале на 7,4% также будет проиндексирован материнский капитал. Максимальное повышение ждет родителей, которые пока ни разу не распоряжались его средствами. Для таких семей сумма вырастет на 43,4 тыс. рублей и составит более 630 тыс. рублей.

Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат по сертификату, сумма вырастет на 57,4 тыс. рублей, до 833 тыс. рублей.

Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, в феврале также будет проиндексирован остаток средств.

Также Социальный фонд увеличит ежемесячное пособие по уходу на ребенка до 1,5 лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, а также единовременное пособие по беременности и родам.

 

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