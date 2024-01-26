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Прокуратура внесла представление главе администрации Кимовска за заснеженные улицы
Фото пресс-службы Прокуратуры Тульской области

Прокуратура внесла представление главе администрации Кимовска за заснеженные улицы

Снег складируется на бордюрный камень по ул. Октябрьской, Бессолова и Коммунистической.

Надзорные органы Кимовского района заинтересовались работой муниципального образования в части содержания дорог в зимний период.

В ходе проверки прокуратура установила, что администрация ненадлежащим образом организовала уборку городских улиц от снега. Так, не убраны снежные валы у пешеходных переходов по ул. Ленина, Павлова и Октябрьской.

– Снег складируется на бордюрный камень по ул. Октябрьской, Бессолова, Коммунистической, – отметили в пресс-службе облпрокуратуры. 

Межрайонная прокуратура внесла представление главе администрации муниципального округа. Устранение нарушений находится на контроле надзорных органов.

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