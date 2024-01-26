Прокуратура внесла представление главе администрации Кимовска за заснеженные улицы

Фото пресс-службы Прокуратуры Тульской области

Снег складируется на бордюрный камень по ул. Октябрьской, Бессолова и Коммунистической.

Надзорные органы Кимовского района заинтересовались работой муниципального образования в части содержания дорог в зимний период.



В ходе проверки прокуратура установила, что администрация ненадлежащим образом организовала уборку городских улиц от снега. Так, не убраны снежные валы у пешеходных переходов по ул. Ленина, Павлова и Октябрьской.

– Снег складируется на бордюрный камень по ул. Октябрьской, Бессолова, Коммунистической, – отметили в пресс-службе облпрокуратуры.

Межрайонная прокуратура внесла представление главе администрации муниципального округа. Устранение нарушений находится на контроле надзорных органов.