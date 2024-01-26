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От тульских чиновников потребовали оперативнее реагировать на нештатные ситуации
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

От тульских чиновников потребовали оперативнее реагировать на нештатные ситуации

Первый заместитель главы региона Дмитрий Миляев подвёл итоги совместной работы Ситуационного центра губернатора и дежурно-диспетчерских служб в 2023 году.

В мероприятии приняли участие представители территориальных управлений ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, органов исполнительной власти региона, а также сотрудники муниципальных дежурно-диспетчерских служб. 

Особое внимание уделялось отработке чрезвычайных происшествий и нештатных ситуаций. Обсуждались вопросы обмена информацией и повышения эффективности взаимодействия.  

По словам Дмитрия Миляева, от работы Ситуационного центра зависит качество и своевременность управленческих решений. Это важно и для повышения качества жизни людей в целом, и для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Первый заместитель губернатора поручил муниципальным чиновникам продолжить укреплять ЕДДС на местах и повысить оперативность реагирования на нештатные ситуации.

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