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В Туле автовышка разбила стекло в Renault: владелец машины ищет свидетелей
Фотография предоставлена читателем.

В Туле автовышка разбила стекло в Renault: владелец машины ищет свидетелей

Всё произошло днём 25 января на ул. Фрунзе. Нужны записи с регистраторов или камер наблюдения.

В редакцию Myslo обратился владелец автомобиля Renault Sandero, который утверждает, что его автомобиль повредила автовышка коммунальной службы.

Всё произошло 25 января на ул. Фрунзе. Машина стояла на парковке возле бывшего супермаркета «Лента» (дом № 8). Очевидцы рассказали мужчине, что примерно с 13 до 14 часов втовышка задела легковушку и выбила заднее стекло.

Теперь владелец иномарки ищет подтверждение этой версии. Если вы располагаете записями с регистраторов или уличных камер наблюдения, позвоните по телефону: 89612644686.

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