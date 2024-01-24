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Тульских школьников и студентов приглашают на лекции о финансах
Фото из архива Myslo

Тульских школьников и студентов приглашают на лекции о финансах

Стартует весенняя сессия онлайн-уроков от Банка России, посвящённых финансовой грамотности.

На занятиях можно будет узнать, как грамотно распоряжаться личными финансами, рационально использовать финансовые инструменты, распознавать мошенников. Вебинары рассчитаны на учеников 8–11-х классов и студентов колледжей.

В план занятий вошло более 20 тем: инвестирование, страхование, финансовое планирование, составление бизнес-плана. Участники разберутся в разных финансовых инструментах, таких как кредиты, вклады и банковские карты.

Лекторами на уроках будут представители Банка России, преподаватели вузов и эксперты рынка. В прямом эфире они поделятся финансовыми лайфхаками и ответят на вопросы слушателей.

Занятия пройдут в формате вебинаров, подключиться к ним можно как классом или группой, так и индивидуально. Весенняя сессия продлится до 19 апреля. Все участники получат сертификаты.

С расписанием и инструкцией по подключению можно ознакомиться на сайте проекта.

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Фотограф:
сегодня, в 08:20 +2
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