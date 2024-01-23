  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Депутаты Тульской областной Думы навестили детей из Белгорода - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Депутаты Тульской областной Думы навестили детей из Белгорода
Фото пресс-службы Тульской областной Думы

Депутаты Тульской областной Думы навестили детей из Белгорода

Для юных гостей региона подготовили разнообразную программу.

23 января депутаты Тульской областной Думы навестили детей из Белгорода в загородном оздоровительном лагере в Алексинском районе. Для ребят подготовили подарки и развлекательную программу.

Комфортные условия проживания, шестиразовое питание, культмассовые мероприятия, экскурсии: здесь стараются делать все возможное, чтобы юным жителям Белгорода было хорошо в гостях на тульской земле.

– Мы хотим, чтобы дети были окружены заботой, чувствовали себя максимально комфортно. Такую задачу ставит губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин, под вниманием которого находится пребывание детей здесь, – отметил председатель областной Думы Николай Воробьев.

Поскольку общение с ребятами началось в столовой практически сразу после завтрака, депутаты поинтересовались, нравится ли им еда.

– Дети рассказали, что кормят вкусно, порции большие. Мы также посмотрели комнаты: везде уютно, тепло, чисто. Ребята веселые, им интересно знакомиться с тульским краем, с его историей и достопримечательностями, они с нетерпением ждут экскурсий, –сказал Николай Воробьев.

Галерея
показать все фотографии

Пока в планах нет посещения музея-усадьбы «Ясная Поляна», но сегодня «Ясная Поляна» сама приехала к юным белгородцам.

– Нам очень хотелось сделать что-то хорошее для этих детей, чтобы они надолго запомнили свое пребывание на тульской земле, – рассказала директор музея-усадьбы, депутат областной Думы Екатерина Толстая. – Наши сотрудники проведут литературную викторину «Графской семье требуется секретарь», которая посвящена жизни и творчеству Льва Толстого, роли русского языка. Мы также привезли макет Ясной Поляны, и пусть ребята в этот раз не побывают в усадьбе, они увидят, как она устроена, получат представление об исторических зданиях. Надеюсь, в будущем они захотят к нам приехать.

А еще дети посмотрели сегодня моноспектакль «История рода Толстых – история России» в эмоциональном исполнении Юрия Савинова, заведующего военно-патриотическим отделом музея.

Руководитель оздоровительного лагеря Евгения Нагаева рассказала, что в планах – обзорная экскурсия по Туле с посещением музеев, поездка в усадьбу «Поленово» и в тульский цирк. Каждый день расписан буквально по минутам, тем более, что уже начался учебный процесс, его организовали в дистанционном формате.

Но дети есть дети, так что развлечений много не бывает. Николай Воробьев обещал, что буквально на днях к ним приедут волонтеры «Молодой гвардии». Они подготовили разнообразную программу активных игр.

– Очень верные слова: чужих детей не бывает. Для нас каждый ребенок на вес золота, о каждом заботимся, как о самом близком, – подчеркнул Николай Воробьев. – Именно за них, за их счастливое будущее в великой свободной России и сражаются сегодня наши воины, наши герои – добровольцы, контрактники, мобилизованные, кадровые военнослужащие. Победа будет за нами!

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 16:26
Другие статьи по темам
Событие
Тульская областная думаволонтеры
Люди
Екатерина ТолстаяНиколай ВоробьевЮрий Савинов
Место
Алексинский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский экзотариум приглашает взрослых и детей на лекции по сортировке пластика
Тульский экзотариум приглашает взрослых и детей на лекции по сортировке пластика
Модник из Тулы придумал мошенническую схему, но его разоблачили полицейские Карелии
Модник из Тулы придумал мошенническую схему, но его разоблачили полицейские Карелии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.