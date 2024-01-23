Фото пресс-службы Тульской областной Думы

23 января депутаты Тульской областной Думы навестили детей из Белгорода в загородном оздоровительном лагере в Алексинском районе. Для ребят подготовили подарки и развлекательную программу.

Комфортные условия проживания, шестиразовое питание, культмассовые мероприятия, экскурсии: здесь стараются делать все возможное, чтобы юным жителям Белгорода было хорошо в гостях на тульской земле.

– Мы хотим, чтобы дети были окружены заботой, чувствовали себя максимально комфортно. Такую задачу ставит губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин, под вниманием которого находится пребывание детей здесь, – отметил председатель областной Думы Николай Воробьев.

Поскольку общение с ребятами началось в столовой практически сразу после завтрака, депутаты поинтересовались, нравится ли им еда.

– Дети рассказали, что кормят вкусно, порции большие. Мы также посмотрели комнаты: везде уютно, тепло, чисто. Ребята веселые, им интересно знакомиться с тульским краем, с его историей и достопримечательностями, они с нетерпением ждут экскурсий, –сказал Николай Воробьев.

Пока в планах нет посещения музея-усадьбы «Ясная Поляна», но сегодня «Ясная Поляна» сама приехала к юным белгородцам.

– Нам очень хотелось сделать что-то хорошее для этих детей, чтобы они надолго запомнили свое пребывание на тульской земле, – рассказала директор музея-усадьбы, депутат областной Думы Екатерина Толстая. – Наши сотрудники проведут литературную викторину «Графской семье требуется секретарь», которая посвящена жизни и творчеству Льва Толстого, роли русского языка. Мы также привезли макет Ясной Поляны, и пусть ребята в этот раз не побывают в усадьбе, они увидят, как она устроена, получат представление об исторических зданиях. Надеюсь, в будущем они захотят к нам приехать.

А еще дети посмотрели сегодня моноспектакль «История рода Толстых – история России» в эмоциональном исполнении Юрия Савинова, заведующего военно-патриотическим отделом музея.

Руководитель оздоровительного лагеря Евгения Нагаева рассказала, что в планах – обзорная экскурсия по Туле с посещением музеев, поездка в усадьбу «Поленово» и в тульский цирк. Каждый день расписан буквально по минутам, тем более, что уже начался учебный процесс, его организовали в дистанционном формате.

Но дети есть дети, так что развлечений много не бывает. Николай Воробьев обещал, что буквально на днях к ним приедут волонтеры «Молодой гвардии». Они подготовили разнообразную программу активных игр.

– Очень верные слова: чужих детей не бывает. Для нас каждый ребенок на вес золота, о каждом заботимся, как о самом близком, – подчеркнул Николай Воробьев. – Именно за них, за их счастливое будущее в великой свободной России и сражаются сегодня наши воины, наши герои – добровольцы, контрактники, мобилизованные, кадровые военнослужащие. Победа будет за нами!