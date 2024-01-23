В Тульском областном экзотариуме пройдет серия лекций по теме экологии. Детям и взрослым расскажут о том, можно ли достигнуть жизни без пластика в современном обществе.
27 января в лектории нового здания в ЦПКиО им. П. П. Белоусова начнутся открытые интерактивы, которые пройдут друг за другом. При желании посетители зоопарка смогут посетить их все.
12.00 — Лекция «История мусора» (6+). На ней расскажут, с какими проблемами санитарного плана сталкивались жители крупных городов в разные эпохи.
13.30 — Интерактивное занятие «Знаем, умеем, сортируем» (6+).
На данном мастер-классе расскажут, что такое «рециклинг». А в конце занятия проведут игру по сортировке мусора и пластика.
15.00 — Интерактивное занятие «Такой полезный/ вредный пластик» (6+).
Здесь расскажут об опасности, которую мусор представляет для природы.
Для маленьких посетителей с 12 до 16 часов на экспозиции работает тематическая игротека. Подробности о мероприятии — на сайте Тульского областного экзотариума.
Тульский экзотариум приглашает взрослых и детей на лекции по сортировке пластика
При желании можно посетить сразу все мероприятия.
В Тульском областном экзотариуме пройдет серия лекций по теме экологии. Детям и взрослым расскажут о том, можно ли достигнуть жизни без пластика в современном обществе.
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