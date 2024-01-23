Модник из Тулы придумал мошенническую схему, но его разоблачили полицейские Карелии

Сотрудники уголовного розыска МВД по Республике Карелия задержали подозреваемого в интернет-аферах и серии мошенничеств, сообщает пресс-служба ведомства.

22-летний житель Тулы уже ранее был судим. В этот раз ему вменяют 17 эпизодов интернет-мошенничества. Его жертвами становились граждане из Комсомольска-на-Амуре, Салехарда, Хабаровска, Ярославской области, а также 9 потерпевших из Карелии. Ущерб превысил 1 000 000 рублей.



Схема, по которой действовал подозреваемый, как он заявил, разработана им лично. Он создавал фейковые аккаунты в социальных сетях, указывая в профиле разные города, и затем писал местным жителям.

В основном молодой человек знакомился с девушками. Им он рассказывал о возможности подзаработать, регистрируясь на сайтах. Якобы для регистрации выманивал у жертв пароли от Госуслуг. Затем, пользуясь этими данными, оформлял микрозаймы. Часть денег, выданных кредитной организацией, он отправлял потерпевшим и убеждал их, что это заработок. Когда выплаты становились меньше, фигурант успокаивал взволнованных пользовательниц тем, что нужно привести друга. Таким образом, количество обманутых граждан увеличивалось.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий, несмотря на попытки подозреваемого сохранить анонимность, карельские сыщики установили его личность. Задержание проходило в месте проживания подозреваемого — в городе Туле. Свою вину молодой человек признал.

Он рассказал, что ему нужны были деньги, чтобы модно одеваться и делать ставки на спорт, так что зарабатывать он решил преступным способом, однако большую часть незаконно вырученных денег проигрывал.

По факту мошенничеств в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела. Устанавливается точное количество жертв и ущерб. Продолжается расследование.