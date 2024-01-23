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Модник из Тулы придумал мошенническую схему, но его разоблачили полицейские Карелии

Модник из Тулы придумал мошенническую схему, но его разоблачили полицейские Карелии

Мужчина похвастался, что лично создал схему обмана добропорядочных людей.

Сотрудники уголовного розыска МВД по Республике Карелия задержали подозреваемого в интернет-аферах и серии мошенничеств, сообщает пресс-служба ведомства. 

22-летний житель Тулы уже ранее был судим. В этот раз ему вменяют 17 эпизодов интернет-мошенничества. Его жертвами становились граждане из Комсомольска-на-Амуре, Салехарда, Хабаровска, Ярославской области, а также 9 потерпевших из Карелии. Ущерб превысил 1 000 000 рублей.

Схема, по которой действовал подозреваемый, как он заявил, разработана им лично. Он создавал фейковые аккаунты в социальных сетях, указывая в профиле разные города, и затем писал местным жителям.

В основном молодой человек знакомился с девушками. Им он рассказывал о возможности подзаработать, регистрируясь на сайтах. Якобы для регистрации выманивал у жертв пароли от Госуслуг. Затем, пользуясь этими данными, оформлял микрозаймы. Часть денег, выданных кредитной организацией, он отправлял потерпевшим и убеждал их, что это заработок. Когда выплаты становились меньше, фигурант успокаивал взволнованных пользовательниц тем, что нужно привести друга. Таким образом, количество обманутых граждан увеличивалось.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, несмотря на попытки подозреваемого сохранить анонимность, карельские сыщики установили его личность. Задержание проходило в месте проживания подозреваемого — в городе Туле. Свою вину молодой человек признал.

Он рассказал, что ему нужны были деньги, чтобы модно одеваться и делать ставки на спорт, так что зарабатывать он решил преступным способом, однако большую часть незаконно вырученных денег проигрывал.

По факту мошенничеств в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела. Устанавливается точное количество жертв и ущерб. Продолжается расследование.

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