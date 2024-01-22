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В детской областной больнице Тулы пройдет день открытых дверей
Фото Дмитрия Дзюбина

В детской областной больнице Тулы пройдет день открытых дверей

22 января начнется предварительная запись.

30 января с 8 до 15 часов в консультативно-диагностическом центре детской областной больницы будут вести прием врачи-специалисты. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Консультации проведут оториноларинголог, аллерголог-иммунолог, кардиолог, невролог, онколог, офтальмолог, врач по иммунопрофилактике, педиатр, нефролог, хирург, гинеколог, гематолог, травматолог-ортопед.

Прием ведется по предварительной записи — с 22 января. Звонки принимаются с 10 до 14 часов по телефону: 8 (4872) 48-50-05. О невозможности прийти на прием нужно также сообщать по указанному телефону.

С собой необходимо взять страховой медицинский полис ребенка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, а также при наличии результаты медицинских обследований и анализов.

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сегодня, в 08:00 −1
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Тульская детская областная больница
 

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