В детской областной больнице Тулы пройдет день открытых дверей

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30 января с 8 до 15 часов в консультативно-диагностическом центре детской областной больницы будут вести прием врачи-специалисты. Об этом сообщили в региональном минздраве.



Консультации проведут оториноларинголог, аллерголог-иммунолог, кардиолог, невролог, онколог, офтальмолог, врач по иммунопрофилактике, педиатр, нефролог, хирург, гинеколог, гематолог, травматолог-ортопед.



Прием ведется по предварительной записи — с 22 января. Звонки принимаются с 10 до 14 часов по телефону: 8 (4872) 48-50-05. О невозможности прийти на прием нужно также сообщать по указанному телефону.



С собой необходимо взять страховой медицинский полис ребенка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, а также при наличии результаты медицинских обследований и анализов.