Экс-инспектора тульской ГЖИ будут судить за взятку в 20 тысяч рублей

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За эту сумму он не указал в акте проверки выявленные нарушения.

Прокурор Центрального района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего бывшего должностного лица.

Его обвиняют в получении взятки за незаконные действия. В ноябре 2023 года главный инспектор Госжилинспекции Тульской области получил от директора ООО УК «ТЕМП» 20 тыс. рублей. За эту сумму он не указал в акте проверки дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного дома выявленные нарушения.

— Действия должностного лица пресечены сотрудниками УФСБ России по Тульской области. Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.