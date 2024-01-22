Тульские следователи проводят проверку по факту обрушения стены жилого дома в Плавске

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Следственные органы СКР по Тульской области заинтересовались информацией, опубликованной в СМИ, по факту обрушения стены в доме.

Происшествие случилось 19 января в Плавске. Стена обрушилась в одноэтажном доме, в котором были заселены три квартиры и проживали шесть человек. Жильцам предложили места для переселения из маневренного фонда.

— В настоящее время следователями проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

Ход проверки поставлен на контроль в аппарате следственного управления.

Напомним, ранее Myslo дал информацию об обрушении стены в одноэтажном доме.

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Согласно выводам экспертов, обрушение штукатурного слоя внутренней перегородки стены произошло из-за гниения деревянного каркаса в связи с примыканием ванной комнаты.