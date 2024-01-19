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Тульская семья Зиновкиных отметила 50-летие совместной жизни
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульская семья Зиновкиных отметила 50-летие совместной жизни

С праздником юбиляров поздравила заместитель главы администрации города Инесса Фельдман.

Алексей Васильевич и Валентина Фёдоровна Зиновкины поженились ровно полвека назад – 19 января 1974 года. В торжественной обстановке они поставили подписи в «Почётном акте» о заключении брака.

Инесса Фельдман пожелала супругам семейного благополучия, любви и согласия, вручила им поздравительный адрес губернатора Алексея Дюмина и памятный подарок.

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Алексей Васильевич – подполковник милиции в отставке, Заслуженный ветеран труда. Валентина Фёдоровна до ухода на заслуженный отдых преподавала математику в тульской школе № 15. У супругов двое детей и четверо внуков.

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