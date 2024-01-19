Яйца-рекордсмены и дешёвая гречка: что подорожало и подешевело в России за год

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По данным Росстата, цены на плодовоовощную продукцию вышли на пик в период сбора урожая. Это нетипичная ситуация: обычно цены в это время падают. Об этом пишет РБК.

Значительно подорожал виноград, бананы и чеснок. Средняя розничная цена на бананы к октябрю 2023 года превысила 140 рублей за 1 кг, а к декабрю достигла 148 рублей. На треть выросли цены на апельсины.

В топ подорожавших товаров вошло газовое моторное топливо — за год оно выросло в цене на 41,18%. Эксперты отмечают, что цены на него сильно зависят от мировой повестки. Неочевидный участник топа — поездки в Белоруссию. Они стали дороже на 37,59%.

Яйца за 2023 год подорожали больше всего: аж на 61,35%.

На 18,81% подешевела гречка, картофель — на 15,8% (сказался рост производства). На 9,62% снизились цены на овсяные и перловые крупы, на 4,17% подешевела вермишель. Специалисты прогнозируют снижение цен на картофель.

Снизилась стоимость безртутных термометров, телевизоров, стиральных машин, а также флеш-накопителей. В топ также попал годовой полис КАСКО. Он дешевеет за счет роста числа полисов с усеченным покрытием и снижения аварийности на дорогах.