  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Яйца-рекордсмены и дешёвая гречка: что подорожало и подешевело в России за год - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Яйца-рекордсмены и дешёвая гречка: что подорожало и подешевело в России за год
Фото: Алексей Пирязев

Яйца-рекордсмены и дешёвая гречка: что подорожало и подешевело в России за год

Статистика — в процентах, подорожание — в рублях!

По данным Росстата, цены на плодовоовощную продукцию вышли на пик в период сбора урожая. Это нетипичная ситуация: обычно цены в это время падают. Об этом пишет РБК.

Значительно подорожал виноград, бананы и чеснок. Средняя розничная цена на бананы к октябрю 2023 года превысила 140 рублей за 1 кг, а к декабрю достигла 148 рублей. На треть выросли цены на апельсины.

https://img.myslo.ru/Contents/95/6b/3653-537d-4118-b3e3-7a32cc031c0f/ccfc88d2-987e-44d9-a94a-fdd7f1e61bf2.png

В топ подорожавших товаров вошло газовое моторное топливо — за год оно выросло в цене на 41,18%. Эксперты отмечают, что цены на него сильно зависят от мировой повестки. Неочевидный участник топа — поездки в Белоруссию. Они стали дороже на 37,59%.

Яйца за 2023 год подорожали больше всего: аж на 61,35%.

На 18,81% подешевела гречка, картофель — на 15,8% (сказался рост производства). На 9,62% снизились цены на овсяные и перловые крупы, на 4,17% подешевела вермишель. Специалисты прогнозируют снижение цен на картофель.

Снизилась стоимость безртутных термометров, телевизоров, стиральных машин, а также флеш-накопителей. В топ также попал годовой полис КАСКО. Он дешевеет за счет роста числа полисов с усеченным покрытием и снижения аварийности на дорогах.

https://img.myslo.ru/Contents/95/6b/3653-537d-4118-b3e3-7a32cc031c0f/40b0aeab-9167-4111-a663-9ee650b0a9ca.png

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
что подешевелочто подорожало
Люди
РосстатРБК
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Погода в Туле на выходных: до -12 градусов и без осадков
Погода в Туле на выходных: до -12 градусов и без осадков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.