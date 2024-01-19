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В Плавске экс-сотрудника ФСИН осудили за совершение 4 преступлений
Фото Артема Жильцова

В Плавске экс-сотрудника ФСИН осудили за совершение 4 преступлений

Ближайшие три с половиной года мужчина проведёт в колонии общего режима.

Плавский межрайонный суд Тульской области рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего младшего инспектора исправительной колонии. Ему вменяли два эпизода взяточничества, превышение должностных полномочий и покушение на превышение должностных полномочий

Из материалов дела следует, что в прошлом году мужчина согласился за взятку пронести одному из осужденных мобильный телефон. За это посредник перевёл ему на карту 13500 рублей, после чего злоумышленник купил мобильник и отдал его получателю.

Кроме того, за 25000 рублей фигурант согласился пронести другому заключённому два телефона, зарядное устройство и игральные карты, но сделать этого не смог, поскольку запрещённые предметы у него изъяли во время личного досмотра на КПП колонии.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима и на пять лет лишил права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти.

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сегодня, в 22:33 0
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Тульская областьПлавск

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