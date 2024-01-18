В Тульской области вручат 52 почетных знака к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Фото пресс-службы правительства Тульской области

17 января в Туле состоялось первое торжественное вручение почетного знака «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Награда учреждена правительством Санкт-Петербурга в 2022 году.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова поздравила с предстоящей юбилейной датой председателя правления Тульской региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», ветерана труда региона Людмилу Павловну Николаеву, а также передала ей памятную награду.

— Вся жизнь Людмилы Павловны — достойный пример для каждого из нас и особенно молодого поколения. Она продолжает не только вносить вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодёжи, но и вести активную общественную деятельность, — отметила Татьяна Абросимова.

Всего в Тульской области будет вручено 52 награды.