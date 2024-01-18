Два новых экспоната пополнили виртуальный музей «Оружие Героев» Тульского государственного музея оружия

Теперь пользователи мобильного приложения «Оружие Героев» смогут в трехмерном формате до мельчайших деталей разобрать это оружие.
Проект инициирован Министерством культуры Российской Федерации на базе Тульского государственного музея оружия и технически реализован компанией «Next.space» (резидентом Фонда «Сколково»).
Винтовки и карабины, пулеметы и револьверы воссоздавались по реальным фотографиям, старинным чертежам и наставлениям-инструкциям по устройству оружия. Сотрудники музея оружия работали вместе с digital-специалистами и экспертами по 3D-моделированию.
Виртуальный музей был запущен в ноябре 2016 г., собрав в первый же месяц 200 тысяч пользователей, и в настоящее время является одним из самых популярных музейных проектов в мире с текущей аудиторией более 1,5 миллионов пользователей.
В 2021 году проект «Оружие Героев» удостоен специального приза международного фестиваля FAIMP (Фестиваль международного аудиовизуального мультимедийного наследия).
В настоящее время в проекте представлено 16 редких экспонатов из фондов Тульского музея оружия, состоящих из полностью разборных анимированных частей:
- Карабин ударно-кремневый.
- Пистолет капсюльный дуэльный.
- Револьвер капсюльный Кольта.
- Винтовка пехотная Бердана образца 1870 г.
- Трехлинейная винтовка Мосина образца 1891 г.
- Пулемет станковый Максима образца 1905 г.
- Автомат Федорова образца 1915 г.
- Пулемет ручной Максима-Токарева образца 1925 г.
- Пистолет-пулемет Шпагина образца 1941 г., ППШ-41.
- Самозарядная винтовка системы Токарева образца 1940 г., СВТ-40.
- Пистолет Макарова (ПМ). Подарен музею конструктором Н. Ф. Макаровым.
- Автомат Калашникова АКС-74У. Изготовлен для президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Зайд Аль Нахайян.
- Пистолет трехствольный специальный ТКБ-506. Опытный образец.
- Пушка авиационная шестиствольная ГШ-6-23М.? Самозарядная винтовка системы Токарева образца 1940 г., СВТ-40.
- Пистолет ТТ.
- Автомат подводный специальный АПС.
В 2024 году планируется дополнение проекта следующими эксклюзивными образцами из коллекции музея оружия: нож разведчика стреляющий НРС-2 и пистолет спортивный самозарядный произвольный МЦ 3-1 «Рекорд».
Приложение можно скачать на Google Play, App Store и RuStore.