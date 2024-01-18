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Два новых экспоната пополнили виртуальный музей «Оружие Героев» Тульского государственного музея оружия
Фото пресс-службы музея.

Два новых экспоната пополнили виртуальный музей «Оружие Героев» Тульского государственного музея оружия

Это легендарный пистолет «Тульский Токарев» и уникальный подводный специальный автомат АПС.

Теперь пользователи мобильного приложения «Оружие Героев» смогут в трехмерном формате до мельчайших деталей разобрать это оружие.

Проект инициирован Министерством культуры Российской Федерации на базе Тульского государственного музея оружия и технически реализован компанией «Next.space» (резидентом Фонда «Сколково»).

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Винтовки и карабины, пулеметы и револьверы воссоздавались по реальным фотографиям, старинным чертежам и наставлениям-инструкциям по устройству оружия. Сотрудники музея оружия работали вместе с digital-специалистами и экспертами по 3D-моделированию.

Виртуальный музей был запущен в ноябре 2016 г., собрав в первый же месяц 200 тысяч пользователей, и в настоящее время является одним из самых популярных музейных проектов в мире с текущей аудиторией более 1,5 миллионов пользователей.

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В 2021 году проект «Оружие Героев» удостоен специального приза международного фестиваля FAIMP (Фестиваль международного аудиовизуального мультимедийного наследия). 

В настоящее время в проекте представлено 16 редких экспонатов из фондов Тульского музея оружия, состоящих из полностью разборных анимированных частей:

  • Карабин ударно-кремневый.
  • Пистолет капсюльный дуэльный.
  • Револьвер капсюльный Кольта.
  • Винтовка пехотная Бердана образца 1870 г.
  • Трехлинейная винтовка Мосина образца 1891 г.
  • Пулемет станковый Максима образца 1905 г.
  • Автомат Федорова образца 1915 г.
  • Пулемет ручной Максима-Токарева образца 1925 г.
  • Пистолет-пулемет Шпагина образца 1941 г., ППШ-41.
  • Самозарядная винтовка системы Токарева образца 1940 г., СВТ-40.
  • Пистолет Макарова (ПМ). Подарен музею конструктором Н. Ф. Макаровым.
  • Автомат Калашникова АКС-74У. Изготовлен для президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Зайд Аль Нахайян. 
  • Пистолет трехствольный специальный ТКБ-506. Опытный образец.
  • Пушка авиационная шестиствольная ГШ-6-23М.? Самозарядная винтовка системы Токарева образца 1940 г., СВТ-40.
  • Пистолет ТТ.
  • Автомат подводный специальный АПС.

В 2024 году планируется дополнение проекта следующими эксклюзивными образцами из коллекции музея оружия: нож разведчика стреляющий НРС-2 и пистолет спортивный самозарядный произвольный МЦ 3-1 «Рекорд».

Приложение можно скачать на Google Play, App Store и RuStore.

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