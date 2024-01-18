Два новых экспоната пополнили виртуальный музей «Оружие Героев» Тульского государственного музея оружия

Фото пресс-службы музея.

Это легендарный пистолет «Тульский Токарев» и уникальный подводный специальный автомат АПС.

Теперь пользователи мобильного приложения «Оружие Героев» смогут в трехмерном формате до мельчайших деталей разобрать это оружие.

Проект инициирован Министерством культуры Российской Федерации на базе Тульского государственного музея оружия и технически реализован компанией «Next.space» (резидентом Фонда «Сколково»).

Винтовки и карабины, пулеметы и револьверы воссоздавались по реальным фотографиям, старинным чертежам и наставлениям-инструкциям по устройству оружия. Сотрудники музея оружия работали вместе с digital-специалистами и экспертами по 3D-моделированию.

Виртуальный музей был запущен в ноябре 2016 г., собрав в первый же месяц 200 тысяч пользователей, и в настоящее время является одним из самых популярных музейных проектов в мире с текущей аудиторией более 1,5 миллионов пользователей.

В 2021 году проект «Оружие Героев» удостоен специального приза международного фестиваля FAIMP (Фестиваль международного аудиовизуального мультимедийного наследия).

В настоящее время в проекте представлено 16 редких экспонатов из фондов Тульского музея оружия, состоящих из полностью разборных анимированных частей:

Карабин ударно-кремневый.

Пистолет капсюльный дуэльный.

Револьвер капсюльный Кольта.

Винтовка пехотная Бердана образца 1870 г.

Трехлинейная винтовка Мосина образца 1891 г.

Пулемет станковый Максима образца 1905 г.

Автомат Федорова образца 1915 г.

Пулемет ручной Максима-Токарева образца 1925 г.

Пистолет-пулемет Шпагина образца 1941 г., ППШ-41.

Самозарядная винтовка системы Токарева образца 1940 г., СВТ-40.

Пистолет Макарова (ПМ). Подарен музею конструктором Н. Ф. Макаровым.

Автомат Калашникова АКС-74У. Изготовлен для президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Зайд Аль Нахайян.

Пистолет трехствольный специальный ТКБ-506. Опытный образец.

Пушка авиационная шестиствольная ГШ-6-23М.? Самозарядная винтовка системы Токарева образца 1940 г., СВТ-40.

Пистолет ТТ.

Автомат подводный специальный АПС.

В 2024 году планируется дополнение проекта следующими эксклюзивными образцами из коллекции музея оружия: нож разведчика стреляющий НРС-2 и пистолет спортивный самозарядный произвольный МЦ 3-1 «Рекорд».

Приложение можно скачать на Google Play, App Store и RuStore.