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Перепутали в роддоме 54 года назад: в Тульской области суд начал рассматривать дело о подмене младенцев
Фото Дмитрия Дзюбина.

Перепутали в роддоме 54 года назад: в Тульской области суд начал рассматривать дело о подмене младенцев

За ошибку медиков истицы требуют от государства 21 млн рублей.

18 января в Суворовском межрайонном суде состоялось заседание по необычному гражданскому делу. Две семьи из Белевского района подали иск к Российской Федерации. В сентябре 1969 года их перепутали в местном роддоме. Теперь семьи требуют от государства 21 млн рублей за ошибку медиков. 

Тулячек перепутали в роддоме 54 года назад: семьи хотят от государства 21 миллион

На сегодняшнем заседании присутствовала истица Светлана Косенкова вместе со своей названной 85-летней матерью Антониной Песковой. Хоть и тест ДНК показал отрицательное родство между ними, Светлана продолжает ухаживать за ней. 

Другие истцы не явились.

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Среди ответчиков присутствовали представитель районной больницы, минздрава и минфина Тульской области. 

Подробности с судебного заседания читайте позже на Myslo.

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сегодня, в 15:30 +2
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