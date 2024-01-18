Перепутали в роддоме 54 года назад: в Тульской области суд начал рассматривать дело о подмене младенцев

Фото Дмитрия Дзюбина.

18 января в Суворовском межрайонном суде состоялось заседание по необычному гражданскому делу. Две семьи из Белевского района подали иск к Российской Федерации. В сентябре 1969 года их перепутали в местном роддоме. Теперь семьи требуют от государства 21 млн рублей за ошибку медиков.

Тулячек перепутали в роддоме 54 года назад: семьи хотят от государства 21 миллион

На сегодняшнем заседании присутствовала истица Светлана Косенкова вместе со своей названной 85-летней матерью Антониной Песковой. Хоть и тест ДНК показал отрицательное родство между ними, Светлана продолжает ухаживать за ней.

Другие истцы не явились.

Среди ответчиков присутствовали представитель районной больницы, минздрава и минфина Тульской области.