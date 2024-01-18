  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Снегопад, метель и гололед: МЧС предупредило туляков об ухудшении погоды - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Снегопад, метель и гололед: МЧС предупредило туляков об ухудшении погоды
Фото freepik.com

Снегопад, метель и гололед: МЧС предупредило туляков об ухудшении погоды

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 января с 12.00 до конца суток по территории Тульской области ожидается сильный снег, в отдельных районах метель, налипание мокрого снега, гололед, усиление юго-восточного ветра порывами 12-17 м/с., на дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

При гололедице:
  • водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения;
  • будьте осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам;
  • пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
При порывистом ветре:
  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
При снежных заносах:
  • во время поездок очищайте лед, налипший снег с ветрового стекла и «дворников», фар и зеркал заднего вида;
  • соблюдайте большую дистанцию с впереди идущим автомобилем;
  • снижайте скорость, если видите на дороге пешеходов.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 09:40 +1
Другие статьи по темам
Событие
МЧСпогодагололедснегопадметель
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский АКМ на выезде победил «Кристалл»
Тульский АКМ на выезде победил «Кристалл»
Члены участковых избирательных комиссий обойдут дома туляков
Члены участковых избирательных комиссий обойдут дома туляков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.