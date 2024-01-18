Снегопад, метель и гололед: МЧС предупредило туляков об ухудшении погоды

Фото freepik.com

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 января с 12.00 до конца суток по территории Тульской области ожидается сильный снег, в отдельных районах метель, налипание мокрого снега, гололед, усиление юго-восточного ветра порывами 12-17 м/с., на дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

При гололедице:

водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения;

будьте осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам;

пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

При порывистом ветре:

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При снежных заносах:

во время поездок очищайте лед, налипший снег с ветрового стекла и «дворников», фар и зеркал заднего вида;

соблюдайте большую дистанцию с впереди идущим автомобилем;

снижайте скорость, если видите на дороге пешеходов.