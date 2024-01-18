  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Члены участковых избирательных комиссий обойдут дома туляков - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Члены участковых избирательных комиссий обойдут дома туляков
Фото пресс-службы ЦИК

Члены участковых избирательных комиссий обойдут дома туляков

Жителей региона проинформируют о предстоящих выборах Президента.

С 17 февраля по 7 марта в Тульской области пройдет адресное
информирование избирателей. Тулякам расскажут о предстоящих выборах Президента РФ.

В рамках проекта «ИнформУИК» члены участковых избирательных комиссий обойдут дома и квартиры

— Избирателям расскажут об адресе, времени работы и контактах участковых избирательных комиссий, о сроках и порядке голосования, возможных формах голосования на выборах Президента РФ, уточнят списки избирателей, — рассказали в пресс-службе региональной ЦИК.

Отличить «обходчиков» можно будет по брендированной форме
одежды: накидке с логотипом избирательной кампании, значку в виде
галочки в цветах российского триколора и бейджу.

На территории всей России в проекте «ИнформУИК» принимают
участие более 300 тысяч членов участковых избирательных комиссий. Из них 3864 — в Тульской области. В настоящее время они проходят обучение.

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 09:24 −4
Другие статьи по темам
Событие
выборы президента 2024
Место
ЦИК

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Снегопад, метель и гололед: МЧС предупредило туляков об ухудшении погоды
Снегопад, метель и гололед: МЧС предупредило туляков об ухудшении погоды
Хоккейная команда ЕВРАЗ Ванадий Тула: «Мы настроены только на победу!»
Хоккейная команда ЕВРАЗ Ванадий Тула: «Мы настроены только на победу!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.