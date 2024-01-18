Члены участковых избирательных комиссий обойдут дома туляков

С 17 февраля по 7 марта в Тульской области пройдет адресное

информирование избирателей. Тулякам расскажут о предстоящих выборах Президента РФ.



В рамках проекта «ИнформУИК» члены участковых избирательных комиссий обойдут дома и квартиры.

— Избирателям расскажут об адресе, времени работы и контактах участковых избирательных комиссий, о сроках и порядке голосования, возможных формах голосования на выборах Президента РФ, уточнят списки избирателей, — рассказали в пресс-службе региональной ЦИК.

Отличить «обходчиков» можно будет по брендированной форме

одежды: накидке с логотипом избирательной кампании, значку в виде

галочки в цветах российского триколора и бейджу.



На территории всей России в проекте «ИнформУИК» принимают

участие более 300 тысяч членов участковых избирательных комиссий. Из них 3864 — в Тульской области. В настоящее время они проходят обучение.