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Семья Артамоновых представит Тульскую область на Всероссийском семейном форуме «Родные — Любимые»

Семья Артамоновых представит Тульскую область на Всероссийском семейном форуме «Родные — Любимые»

Мероприятие пройдет на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Многодетная семья из Алексинского района Тульской области представит регион на Всероссийском семейном форуме «Родные — Любимые», который пройдет на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ с 19 по 23 января.

В рамках Форума будет дан старт Году семьи, объявленному Президентом страны Владимиром Путиным.

С 20 по 22 января на форуме будет проводиться конкурс семейных династий, в котором примут участие семьи со всей страны. В течение
3 конкурсных дней участники проведут экскурсии по экспозициям своих регионов, расскажут о достижениях земляков и памятных местах своей малой Родины, выступят на сцене семейным коллективом, а также приготовят блюда по любимым рецептам.

Тульскую область представит многодетная семья из п. Авангард Алексинского района. Артамоновы — победители регионального и федерального этапов конкурса «Семья года» (Гран-при областного конкурса-фестиваля «Семья года — 2021»), удостоены медали «За любовь и верность» (стаж супружеской жизни — 30 лет), мама награждена почетным знаком Тульской области «Материнская слава».

Глава семьи неоднократно отмечался грамотами за активное участие
в инновационной деятельности, является призером Областного конкурса «Отцовство — долг и дар».

В семье пятеро детей. Все члены семьи Артамоновых увлекаются музыкой, по инициативе папы создали семейный вокально-инструментальный ансамбль «АРТ И К»

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Место
АлексинТульская область
 

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