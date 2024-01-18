Туляков предупредили о сомнительной красной икре от предприятия-«призрака»

Фото из архива Myslo.

Употребление такой продукции может нанести вред здоровью.

В российских регионах регистрируются факты оборота фальсифицированной продукции «Икра лососевая зернистая». Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области.

На этикетке указаны производители ООО «Персей» (Сахалинская обл., г. Корсаков, ул. Крутая, д. 42) и/или его правопреемник ООО «Нави» (Сахалинская обл., г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 57).

Однако по указанным адресам таких предприятий не существует.

Тулякам рекомендуют не приобретать икорную продукцию в неустановленных местах торговли, на уличных развалах и не употреблять в пищу икру с данными об указанных предприятиях-«призраках».

О фактах оборота указанной продукции в регионе сообщайте в Управление Роспотребнадзора по Тульской области.