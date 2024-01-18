Из-за сильного снегопада Тула замерла в «багровых» пробках

Фото из архива Myslo

Затруднения движения наблюдаются практически на всех главных улицах города.

Обильный снегопад с порывистым ветром существенно осложнил и без того непростую в час пик дорожную обстановку в оружейной столице. Практически все центральные улицы на Яндекс.Картах окрасились в тёмно-красный цвет.

Заторы наблюдаются на ул. Советской, Оборонной, Рязанской, Первомайской, Демонстрации, Октябрьской, Демидовской Плотине, на обоих проспектах, а также на Новомосковском шоссе.

Кроме того, читатели Myslo сообщают, что практически полностью парализовано движение на Калужском шоссе — напомним, на время снегопада стоящий там светофор временно перевели в «жёлтый» режим.

На автовокзале Тулы пассажирам объявили о задержке всех пригородных автобусов минимум на 40 минут из-за непогоды.