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Из-за сильного снегопада Тула замерла в «багровых» пробках
Фото из архива Myslo

Из-за сильного снегопада Тула замерла в «багровых» пробках

Затруднения движения наблюдаются практически на всех главных улицах города.

Обильный снегопад с порывистым ветром существенно осложнил и без того непростую в час пик дорожную обстановку в оружейной столице. Практически все центральные улицы на Яндекс.Картах окрасились в тёмно-красный цвет.

Заторы наблюдаются на ул. Советской, Оборонной, Рязанской, Первомайской, Демонстрации, Октябрьской, Демидовской Плотине, на обоих проспектах, а также на Новомосковском шоссе.

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Кроме того, читатели Myslo сообщают, что практически полностью парализовано движение на Калужском шоссе — напомним, на время снегопада стоящий там светофор временно перевели в «жёлтый» режим.

На автовокзале Тулы пассажирам объявили о задержке всех пригородных автобусов минимум на 40 минут из-за непогоды.

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Фотограф:
сегодня, в 18:08 +3
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