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В ефремовском роддоме стабилизировали температурный режим
Фото администрации МО Ефремов

В ефремовском роддоме стабилизировали температурный режим

Отрегулировал системы теплоснабжения и разместили дополнительное оборудование.

Вчера, 15 января комиссия из администрации МО Ефремов проверила здание районного роддома.

– Была проведена регулировка систем теплоснабжения, размещены дополнительные тепловые завесы в помещениях женской консультации. Ситуация на личном контроле замглавы администрации по социальным вопросам, – рассказали в муниципалитете. 

Как уточнили в региональном минздраве, температурный режим в здании соответствует нормам СанПин. Так, в приемном покое и палатах температура выше 23 градусов. В родильном зале, оперблоке, палатах интенсивной терапии и новорожденных – 24-26 градусов. Ведомство также держит ситуацию на контроле.

Напомним, 11 января жительницы Ефремова пожаловались в местной группе на холод в родильном доме. 

Читайте по теме: Жительницы Ефремова пожаловались на холод в роддоме. Чиновники выехали на место и установили обогреватели

 

 

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