В ефремовском роддоме стабилизировали температурный режим

Вчера, 15 января комиссия из администрации МО Ефремов проверила здание районного роддома.
– Была проведена регулировка систем теплоснабжения, размещены дополнительные тепловые завесы в помещениях женской консультации. Ситуация на личном контроле замглавы администрации по социальным вопросам, – рассказали в муниципалитете.
Как уточнили в региональном минздраве, температурный режим в здании соответствует нормам СанПин. Так, в приемном покое и палатах температура выше 23 градусов. В родильном зале, оперблоке, палатах интенсивной терапии и новорожденных – 24-26 градусов. Ведомство также держит ситуацию на контроле.
Напомним, 11 января жительницы Ефремова пожаловались в местной группе на холод в родильном доме.
Читайте по теме: Жительницы Ефремова пожаловались на холод в роддоме. Чиновники выехали на место и установили обогреватели