В выходные 42 тульских водителя сели за руль подшофе

Фото из архива Myslo

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудники тульской Госавтоинспекции задержали 42 пьяных водителя. 14 из них сели за руль подшофе, один человек пустил за руль пьяного знакомого.

Ещё один управлял машиной, не имея водительского удостоверения. 15 человек отказались от медосвидетельствования. Ещё четверо нарушителей при этом не имели водительских прав.

В отношении семи водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Госавтоинспекция Тульской области напоминает: пьяная езда наказывается штрафом в 30 тысяч рублей и лишением права управления на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении в течение года можно лишиться свободы на срок до двух лет.

Не оставайтесь равнодушными к нарушениям ПДД. Если вам стало известно о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, звоните по телефонам: