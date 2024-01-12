Жительницы Ефремова пожаловались на холод в роддоме. Чиновники выехали на место и установили обогреватели

Фото МО г. Ефремов https://vk.com/efremov.tularegion

В местном паблике жительница города пожаловалась на дикий холод в коридорах и кабинетах, «ледяную пещеру» в приемном покое.

По словам жителей, проблемы есть и в корпусе, где беременные лежат на сохранении. 12 января комиссия под председательством зам. главы МО Ефремов выехала на место. Информация, изложенная в жалобе, подтвердилась.

– Совместно с представителями муниципального контроля, представителем ООО «ККС», главным врачом ГУЗ «ЕРБ им. А. И. Козлова» Вячеславом Голубенко провели встречу на территории родильного дома. Пообщались с сотрудниками и пациентами, чтобы выяснить обстоятельства, указанные в обращении. Приняли решение установить тепловые пушки и конвекторы в помещениях с низкой температурой. Эта временная мера. Проблему устраним в самые кратчайшие сроки. В понедельник, 15 января, проведу комиссионный выезд повторно, — прокомментировала ситуацию зам. главы МО г. Ефремов Светлана Давыдова.