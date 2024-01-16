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В Туле капитально ремонтируют детскую поликлинику на ул. Металлургов
Фото минздрава Тульской области.

В Туле капитально ремонтируют детскую поликлинику на ул. Металлургов

Работы начались в ноябре прошлого года.

Ремонт поликлиники Детской городской клинической больницы на ул. Металлургов проходит в рамках реализации программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».

Работы начались в ноябре прошлого года. Подрядчик должен отремонтировать системы жизнеобеспечения, входные группы, выполнить общестроительные и отделочные работы.

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Поликлиника обслуживает около 8500 маленьких пациентов. На время ремонта они получают амбулаторную медицинскую помощь в отделении на улице Матросова.

— Обновленная поликлиника будет оформлена в том же стиле, как и поликлиники нашей больницы на улицах Марата и Оборонной. Благодаря перепланировке появятся новые помещения, в том числе кабинеты функциональной диагностики, зоны комфортного пребывания, колясочная. Прием будут вести как педиатры, так и врачи-специалисты. Также в рамках программы модернизации первичного звена появится и новое оборудование, — сказал исполняющий обязанности главного врача больницы Владимир Бурмыкин.

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Как сообщает минздрав Тульской области, в поликлинике практически завершены демонтажные работы, рабочие приступили к устройству полов. Работы выполняются в срок.

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