В Туле капитально ремонтируют детскую поликлинику на ул. Металлургов

Фото минздрава Тульской области.

Ремонт поликлиники Детской городской клинической больницы на ул. Металлургов проходит в рамках реализации программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».

Работы начались в ноябре прошлого года. Подрядчик должен отремонтировать системы жизнеобеспечения, входные группы, выполнить общестроительные и отделочные работы.

Поликлиника обслуживает около 8500 маленьких пациентов. На время ремонта они получают амбулаторную медицинскую помощь в отделении на улице Матросова.

— Обновленная поликлиника будет оформлена в том же стиле, как и поликлиники нашей больницы на улицах Марата и Оборонной. Благодаря перепланировке появятся новые помещения, в том числе кабинеты функциональной диагностики, зоны комфортного пребывания, колясочная. Прием будут вести как педиатры, так и врачи-специалисты. Также в рамках программы модернизации первичного звена появится и новое оборудование, — сказал исполняющий обязанности главного врача больницы Владимир Бурмыкин.

Как сообщает минздрав Тульской области, в поликлинике практически завершены демонтажные работы, рабочие приступили к устройству полов. Работы выполняются в срок.