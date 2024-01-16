Пьяный туляк перевернулся на мотоцикле: его пассажир погиб

Фото Артема Жильцова

Молодой человек отправится в колонию на пять с половиной лет.

Прокурор Узловского района поддержал обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении Правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека.

Так, прокурор представил в суде доказательства того, что в ночь на 23 октября узловчанин сел на мотоцикл марки RACERRC300-GY8X будучи пьяным. Кроме того, он перевозил на заднем сиденье пассажира без мотошлема. В районе дома № 11 по улице Генерала Васильева молодой человек выехал на встречку, наткнулся на бордюр, опрокинув мотоцикл. В результате ДТП 24-летний пассажир погиб на месте от полученных повреждений.

— С учетом позиции гособвинителя суд приговорил подсудимого к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев, — рассказали в пресс-службе облсуда.

Приговор в законную силу не вступил.