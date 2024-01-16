Зрители выбрали новым ведущим «Модного приговора» туляка Александра Рогова

Кроме Александра Рогова кресло хотели занять актер Игорь Верник, телеведущие Александр Анатольевич и Татьяна Геворкян, стилист и ведущий Даниил Грачев, писательница и блогер Арина Холина.
Отметим, что историк моды, бывший ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев заявил, что хотел бы видеть на своем месте в шоу Александра Рогова.
Так и случилось — зрители выбрали именно его.
Рогов получил значительное преимущество перед своими конкурентами. 54% зрителей проголосовали за него,
в то время как Игорь Верник и Даниил Грачев набрали 18% и 16% соответственно.
Шоу, как и другие развлекательные программы, убрали из сетки вещания Первого канала в феврале 2022 года. В 2024 году программу вернули в эфир. В роли обвинителя в шоу осталась телеведущая и стилист Эвелина Хромченко.