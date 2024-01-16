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Зрители выбрали новым ведущим «Модного приговора» туляка Александра Рогова
Фото Алексея Пирязева.

Зрители выбрали новым ведущим «Модного приговора» туляка Александра Рогова

В течение пяти дней зрители на сайте Первого канала голосовали за одного из пяти кандидатов, пробовавших свои силы на роль судьи шоу.

Кроме Александра Рогова кресло хотели занять актер Игорь Верник, телеведущие Александр Анатольевич и Татьяна Геворкян, стилист и ведущий Даниил Грачев, писательница и блогер Арина Холина.

Отметим, что историк моды, бывший ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев заявил, что хотел бы видеть на своем месте в шоу Александра Рогова. 

Так и случилось — зрители выбрали именно его. 

Рогов получил значительное преимущество перед своими конкурентами. 54% зрителей проголосовали за него,

в то время как Игорь Верник и Даниил Грачев набрали 18% и 16% соответственно.

Шоу, как и другие развлекательные программы, убрали из сетки вещания Первого канала в феврале 2022 года. В 2024 году программу вернули в эфир. В роли обвинителя в шоу осталась телеведущая и стилист Эвелина Хромченко. 

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сегодня, в 14:10 +1
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