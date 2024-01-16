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Госавтоинспекция предупредила туляков об осложнении обстановки на дорогах

Госавтоинспекция предупредила туляков об осложнении обстановки на дорогах

Причины - гололедица, снег и сильный ветер.

В ближайшие сутки на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий: местами небольшой снег, на дорогах гололедица, порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду. 

Госавтоинспекция Тульской области напоминает о необходимости соблюдать дистанцию до впереди движущихся автомобилей, не совершать резкие маневры и заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами, избегая экстренного торможения.

Пешеходам следует быть особенно аккуратными при переходе проезжих частей. Переходите только по пешеходным переходам, убедившись, что все автомобилисты вас пропускают. На остановках общественного транспорта не подходите близко к проезжей части дороги.

Экипажи ДПС УГИБДД Тульской области готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Звоните по телефонам: 

  • ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
  • ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54.
  • Для связи через Telegram или Viber: +7(999)374-36-13.

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