Крупные предприятий ОПК приглашают туляков на первую ярмарку вакансий 2024 года

На данный момент оборонная отрасль активно наращивает масштабы производства, требуются новые кадры, а на ярмарках будут представлены рабочие места для специалистов самых востребованных в Тульской области профессий: операторов станков с программным управлением, слесарей механосборочных работ, инженеров разной направленности, шлифовщиков, токарей, монтажников, фрезеровщиков, швей, наладчиков оборудования и др.

Все больше вакансий предлагают начинающим специалистам без опыта — выпускникам средне-специальных учебных заведений. Для них предприятия готовы проводить обучение.

Работодатели готовы предложить потенциальным сотрудникам расширенный социальный пакет, своевременную оплату труда, активную корпоративную жизнь, бесплатную доставку корпоративным транспортом к месту работы и обратно.

На площадке ярмарки свои вакансии представят:

АО «Машзавод «Штамп»»;

АО «Октава»;

АО «НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева»;

АО «КБП»;

АО «Тулаточмаш»;

ПАО «НПО «Стрела»»;

АО «Тульский патронный завод»;

ПАО «Завод «Тула»»;

АО «АК «Туламашзавод»»;

ПАО «НПО «Базальт»»;

АО «ОКБ «Октава»»;

ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»;

АО «ЦКБА»;

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.

На ярмарке специалисты Кадрового центра смогут проконсультировать всех желающих по вопросам подготовки к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению и расскажут о возможностях открытия собственного дела.