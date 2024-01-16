Крупные предприятий ОПК приглашают туляков на первую ярмарку вакансий 2024 года

На данный момент оборонная отрасль активно наращивает масштабы производства, требуются новые кадры, а на ярмарках будут представлены рабочие места для специалистов самых востребованных в Тульской области профессий: операторов станков с программным управлением, слесарей механосборочных работ, инженеров разной направленности, шлифовщиков, токарей, монтажников, фрезеровщиков, швей, наладчиков оборудования и др.
Все больше вакансий предлагают начинающим специалистам без опыта — выпускникам средне-специальных учебных заведений. Для них предприятия готовы проводить обучение.
Работодатели готовы предложить потенциальным сотрудникам расширенный социальный пакет, своевременную оплату труда, активную корпоративную жизнь, бесплатную доставку корпоративным транспортом к месту работы и обратно.
На площадке ярмарки свои вакансии представят:
- АО «Машзавод «Штамп»»;
- АО «Октава»;
- АО «НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева»;
- АО «КБП»;
- АО «Тулаточмаш»;
- ПАО «НПО «Стрела»»;
- АО «Тульский патронный завод»;
- ПАО «Завод «Тула»»;
- АО «АК «Туламашзавод»»;
- ПАО «НПО «Базальт»»;
- АО «ОКБ «Октава»»;
- ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»;
- АО «ЦКБА»;
Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.
На ярмарке специалисты Кадрового центра смогут проконсультировать всех желающих по вопросам подготовки к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению и расскажут о возможностях открытия собственного дела.
Ярмарка трудоустройства пройдет 18 января в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34.