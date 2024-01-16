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Крупные предприятий ОПК приглашают туляков на первую ярмарку вакансий 2024 года

Крупные предприятий ОПК приглашают туляков на первую ярмарку вакансий 2024 года

18 января на территории Кадрового центра «Работа России» более 800 вакантных рабочих мест представят 13 крупнейших предприятий ОПК.

На данный момент оборонная отрасль активно наращивает масштабы производства, требуются новые кадры, а на ярмарках будут представлены рабочие места для специалистов самых востребованных в Тульской области профессий: операторов станков с программным управлением, слесарей механосборочных работ, инженеров разной направленности, шлифовщиков, токарей, монтажников, фрезеровщиков, швей, наладчиков оборудования и др.

Все больше вакансий предлагают начинающим специалистам без опыта — выпускникам средне-специальных учебных заведений. Для них предприятия готовы проводить обучение.

Работодатели готовы предложить потенциальным сотрудникам расширенный социальный пакет, своевременную оплату труда, активную корпоративную жизнь, бесплатную доставку корпоративным транспортом к месту работы и обратно.

На площадке ярмарки свои вакансии представят:

  • АО «Машзавод «Штамп»»;
  • АО «Октава»;
  • АО «НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева»;
  • АО «КБП»;
  • АО «Тулаточмаш»;
  • ПАО «НПО «Стрела»»;
  • АО «Тульский патронный завод»;
  • ПАО «Завод «Тула»»;
  • АО «АК «Туламашзавод»»;
  • ПАО «НПО «Базальт»»;
  • АО «ОКБ «Октава»»;
  • ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»;
  • АО «ЦКБА»;

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.

На ярмарке специалисты Кадрового центра смогут проконсультировать всех желающих по вопросам подготовки к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению и расскажут о возможностях открытия собственного дела.

Ярмарка трудоустройства пройдет 18 января в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34.

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