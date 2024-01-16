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В Новомосковске после аварии на ГРЭС восстановили теплоснабжение
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Новомосковске после аварии на ГРЭС восстановили теплоснабжение

Тепло возвращается в дома.

По поручению губернатора Алексея Дюмина продолжает работу оперативный штаб по ликвидации аварии на Новомосковской ГРЭС. 

16 января глава администрации Новомосковска Руслан Бутов доложил о том, что все работы по ликвидации последствий аварийной ситуации на Новомосковской ГРЭС завершены. Установлен высоковольтный ввод выключателя трансформатора, запущена турбина.

Теплоснабжение города переведено на основную схему. 

Температурный режим в соцобъектах города — Новомосковской городской больнице, поликлиниках, детских садах и школах, колледже и т. д. — соответствует нормативным показателям.

Администрация города продолжает мониторинг температуры в МКД.

Напомним, утром 14 января на Новомосковской ГРЭС произошла авария. В 372 многоквартирных домах, 10 школах, 16 детских садах и в одной больнице была снижена температура подачи теплоносителя. 

 

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