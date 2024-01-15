В Тульской области растет число заболевших гриппом и ОРВИ

Фото Алексея Пирязева.

На прошедшей неделе в Тульской области зарегистрировано 5478 случаев ОРВИ и гриппа, что выше эпидемического порога на 12% и выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 57%. Заболеваемость выше эпидпорога только среди взрослых — на 82%.

За указанный период в регионе зафиксировано 112 случаев заболевания гриппом, у всех заболевших подтверждены вирусы гриппа А. Пациенты не были привиты.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области, организован мониторинг за закрытием детских образовательных учреждений из-за высокой заболеваемости острыми респираторными инфекциями. На прошедшей неделе учебный процесс частично приостанавливался в Туле, Донском, Новомосковске, Кимовском, Узловском и Чернском районах.