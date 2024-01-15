  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Медработник из Тулы отдала полмиллиона рублей липовым сотрудникам ФСБ - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Медработник из Тулы отдала полмиллиона рублей липовым сотрудникам ФСБ

Медработник из Тулы отдала полмиллиона рублей липовым сотрудникам ФСБ

В полиции возбудили уголовное дело и ищут мошенников.

Потерпевшая получила в Телеграме сообщение о том, что в ближайшее время с ней свяжется представитель Министерства здравоохранения. 

Позже ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками ФСБ, после чего заявили, что она перевела деньги на счета лиц, осуществляющих террористическую деятельность. Когда 25-летняя женщина опровергла это заявление, ей предложили спрятать свои деньги на «безопасном счёте». Девушка послушалась и перевела мошенникам 500 000 рублей. 

Через пару часов переписка в Телеграме исчезла, и женщина поняла, что стала жертвой мошенников. В настоящее время по данному факту в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:14 +1
Другие статьи по темам
Прочее
мошенничествоТулауголовное делодежурная часть

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Крещенские морозы в Центральной России отменяются
Крещенские морозы в Центральной России отменяются
В Тульской области растет число заболевших гриппом и ОРВИ
В Тульской области растет число заболевших гриппом и ОРВИ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.