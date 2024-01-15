Медработник из Тулы отдала полмиллиона рублей липовым сотрудникам ФСБ

Потерпевшая получила в Телеграме сообщение о том, что в ближайшее время с ней свяжется представитель Министерства здравоохранения.

Позже ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками ФСБ, после чего заявили, что она перевела деньги на счета лиц, осуществляющих террористическую деятельность. Когда 25-летняя женщина опровергла это заявление, ей предложили спрятать свои деньги на «безопасном счёте». Девушка послушалась и перевела мошенникам 500 000 рублей.

Через пару часов переписка в Телеграме исчезла, и женщина поняла, что стала жертвой мошенников. В настоящее время по данному факту в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».