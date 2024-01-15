В квартире минусовая температура: в домах на ул. Фучика две недели не могут наладить отопление

Новый год для жителей двух многоквартирных домов начался с холода.

Жители домов № 26, корп. 1 и корп. 2 столкнулись с проблемой две недели назад. Батареи в домах начали остывать еще 31 декабря.

В новогодние каникулы жители обращались в свою УК, но там им поясняли, что у всех сотрудников выходные дни. Каникулы закончились, а проблему с теплом так никто и не решил.

«С 31 декабря до настоящего момента в нашем доме полностью отсутствует отопление в угловых комнатах. Я живу на первом этаже, температура в комнате уже ниже нуля», — рассказывает жительница дома № 26, корп. 1 по ул. Фучика Наталья.

Из-за минусовой температуры в соседних комнатах тоже холодно.

«Жить в таком холоде невозможно. Взрослому человеку тяжело, а я живу с двумя детьми 6 и 17 лет. Угловая комната у нас выполняет функцию детской спальни — получается, на данный момент моим детям негде жить. Я уже потеряла надежду, что вопрос решится», — добавляет Наталья.

Женщина рассказала, что за эти две недели и она, и ее соседи неоднократно обращались в УК «Ресурс», звонили на горячую линию губернатора, в Роспотребнадзор и аварийные службы Тулы, но отопления нет, в квартире становится все холоднее!

Дома на ул. Фучика, кстати, были в списке администрации Тулы как одни из самых проблемных по отоплению в новогодние праздники.