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В Туле наградили победителей первенства области по пулевой стрельбе

В Туле наградили победителей первенства области по пулевой стрельбе

А также подвели итоги прошедшего года.

В минувшее воскресенье в помещении тира 25-й школы Тулы на ул. Калинина подвели итоги работы Федерации пулевой стрельбы Тульской области. Также наградили победителей первенства региона по пулевой стрельбе. 

По итогу года семь спортсменов выполнили норматив кандидата в мастера спорта, 9 спортсменов — норматив 1-го разряда.

Благодаря финансированию министерства спорта Тульской области приобретено новое спортивное оружие, необходимое для выполнения нормативов КМС и МС.

Призерами первенства региона стали Ника Абратанова, Никита Павлов, Александра Демидова, Полина Овчаренко, Дамир Аждаров, Дарья Ситникова, Анна Бугакова.

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