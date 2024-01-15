Один из домов усадьбы Ливенцева в Туле готовят к реставрации

Фото Алексея Пирязева

Дом, выходящий фасадом на Чулковский мост, долгое время после расселения стоял заброшенным. Трехэтажный особняк — часть усадьбы купца Ивана Ливенцева, одной из самых роскошных и богатых усадеб Тулы.

Объектом культурного наследия дом был признан всего три года назад. После этого город безуспешно пытался продать здание, но покупателей всё не находилось: постройки усадьбы находятся в неудовлетворительном состоянии, местами аварийном.

Часть усадьбы Ливенцева была продана на торгах за 26 млн 540 тыс. 800 рублей. Единственным участником и победителем торгов стал Вадим Юрьевич Виноградов — полный тезка предпринимателя, владельца ресторана «Петр Петрович».

Впереди — реставрация. По заданию региональной инспекции по охране объектов культурного наследия здание должно быть приведено в надлежащий вид и приспособлено для современного использования. Соответствующее предписание чиновники направили собственнику здания.

Это и было условием для продажи дома в частные руки: до середины 2023 года покупатель был обязан разработать план восстановления здания, а до весны 2024-го — выполнить противоаварийные работы.

Однако, по нашей информации, документация по восстановлению объекта культурного наследия в инспекцию пока не поступала.



Вид от нынешней улицы Пролетарской в сторону центра. Здание, о котором идет речь, справа. В левой части фото — Троицкий храм, он не сохранился.

До марта 2025 года необходимо провести проектно-научные работы по восстановлению объекта культурного наследия и до конца 2026-го — провести его реставрацию. После этого собственник обязан следить за усадьбой и поддерживать ее в благоустроенном состоянии.

Напомним , купец Иван Ливенцев был первым туляком, которого трижды избирали «городским головой»: в 1781, 1789 и 1801 годах.

Его усадьба, построенная в конце XVIII века, была роскошной. В 1798 году он выкупил ее сам у себя за казенные деньги (25 000 серебром) под почтовое управление. Хотя для почты в конце XVIII века было построено своё специализированное здание у Киевской заставы.

С 20-х годов XX века в основном доме усадьбы разместилось жилтоварищество. Сначала там размещались коммуналки, а уже в конце 80-х здание перешло к молодёжному жилищному кооперативу, впоследствии превратившись в многоквартирный жилой дом. В последние годы было заброшено.