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Пекуха из Тульской области поборется за миллион рублей в новом реалити-шоу
Фото пресс-службы телеканала «Пятница!».

Пекуха из Тульской области поборется за миллион рублей в новом реалити-шоу

Победитель также получит звание «мастер-кондитер».

На телеканале «Пятница!» стартует новое реалити «Мастер Кондитер». Ведущий Ренат Агзамов станет учителем и наставником для лучших и самых талантливых пекарей и пекух со всей страны. Победитель получит высшее в кондитерской индустрии звание «мастер-кондитер» и денежный приз 1 миллион рублей.

В числе участников нового шоу оказалась 34-летняя Екатерина Титова из Узловой Тульской области. Девушка увлеклась кондитерским делом во время учебы на художника-модельера. Со временем поняла, что ей интереснее украшать торты, чем людей. Увлекается выпечкой уже два года.

Как сообщает пресс-служба телеканала, на проекте Екатерине, как и другим участникам, предстоит пройти два этапа. Первый — на технику и знание классических рецептов, а второй — на креативность в готовке и кондитерский дизайн. По правилам проекта каждую неделю будет выбывать один из игроков.

Выпуск можно будет увидеть 16 января в 19.00 на телеканале «Пятница!». 

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