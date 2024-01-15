Крещенские морозы в Центральной России отменяются

Фото из архива Myslo.

В понедельник Центральная Россия окажется в теплом секторе циклона, сопровождаемого снегопадами слабой и умеренной интенсивности. Ночью ожидается до −5…−10 °С, днём — 0…−5 °С. Во вторник снежный и мягкий характер еврозимы сохранится, в ночные часы ожидается не ниже −1…−6 °С, в дневные — −4…+1 °С.

В среду прорвётся холодный атмосферный фронт, пройдут снегопады. Под утро столбики термометров опустятся до −5…−10 °С.

— Четверг и пятница будут наиболее снежными. Благодаря тёплым и влажным североатлантическим циклонам выпадет 10–15 мм осадков. К концу недели столбики термометров устремятся на штурм нулевой отметки. А значит, крещенские морозы отменяются. Кстати, по метеостатистике, за последние полвека лишь 1/3 крещенских ночей были холодными и то преимущественно в конце прошлого столетия, — говорят синоптики погодного центра «Фобос».

Так, в Туле в ночь на 19 января ожидается -2 градуса, днем — +1. Напомним, что в прошлом году крещенская ночь стала самой теплой за последние 15 лет. Температура воздуха составила +0,1 °C.