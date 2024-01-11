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Росреестр нашёл в Тульской области 649 участков для жилищной застройки
Фото: ru.freepik.com

Росреестр нашёл в Тульской области 649 участков для жилищной застройки

Их общая площадь – почти 881 га.

Управлением Росреестра по Тульской области по итогам минувшего года выявлено 649 земельных участков и территорий, пригодных для жилищного строительства, общей площадью 880,97 га.

Для анализа эффективности использования земельных участков и определения возможности их вовлечения в жилищное строительство в при Управлении создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители всех профильных служб и ведомств.

Проект «Земля для стройки» — это сервис на базе публичной кадастровой карты Росреестра, позволяющий в онлайн-режиме оценить и выбрать территории для строительства жилья.

– Сервис «Земля для стройки» является удобной системой, с помощью которой заинтересованные лица, потенциальные инвесторы или застройщики могут сами найти подходящий земельный участок. Сервис работает в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», – рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра Виктория Ишутина.

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