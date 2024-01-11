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В Туле директор стоматологической клиники незаконно заработал 13 млн рублей
Фото из архива Myslo

В Туле директор стоматологической клиники незаконно заработал 13 млн рублей

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Советский районный суд.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего директора одной из стоматологических клиник города. Он обвиняется в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере.

В ходе следствия установлено, что мужчина организовал в клинике изготовление искусственных зубных коронок, не получив для этого специальной лицензии.

За неполных два года мужчина заработал на нелегальном изготовлении протезов больше 13 млн рублей. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.

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Фотограф:
сегодня, в 19:45 −3
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Тульская областьТула
 

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