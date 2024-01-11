В Туле директор стоматологической клиники незаконно заработал 13 млн рублей

Фото из архива Myslo

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего директора одной из стоматологических клиник города. Он обвиняется в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере.

В ходе следствия установлено, что мужчина организовал в клинике изготовление искусственных зубных коронок, не получив для этого специальной лицензии.

За неполных два года мужчина заработал на нелегальном изготовлении протезов больше 13 млн рублей. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.