Тульские поисковики ищут родственников майора РККА Павла Смирнова

Фото Раисы Очневой

Волонтёры просят откликнуться всех, кто что-либо знает о судьбе потомков офицера.

На Всехсвятском кладбище Тулы находится могила майора Смирнова Павла Семеновича, 1906 года рождения, погибшего при обороне Тулы 9 декабря 1941 года. В донесении о безвозвратных потерях указан адрес жены Елены Васильевны Цветковой – Тверская область, Оленинский район, деревня Остроухи.

На надгробной плите сохранилась надпись от имени жены и сына. Судя по всему, памятник был установлен на могиле после войны, в 1960-1980 годах.

Однако майор Смирнов числится захороненным ещё в двух братских могилах, находящихся на территории Тулы. Для уточнения достоверного места захоронения волонтёры разыскивают родственников офицера.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о потомках Павла Семеновича Смирнова, просят связаться с Раисой Николаевной Очневой по телефону: +7(953)195-90-53.