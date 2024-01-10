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В уборке Тулы задействовано более 200 единиц техники
Фото пресс-службы администрации Тулы

В уборке Тулы задействовано более 200 единиц техники

За минувшие сутки вывезено более 2 тыс. куб. м снежной массы.

Сегодня, 10 января, в Туле продолжается уборка дорог и тротуаров, подземных и наземных пешеходных переходов, остановочных площадок, обработка противогололедными материалами, сбор летучего мусора.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тулы, днем задействуют около 200 машин подрядной организации «Спецавтохозяйство», МКУ «Сервисный центр г. Тулы». Будет работать привлеченная техника, в том числе и 40 КДМ. 

Расчистку проезжей части от снега и обработку противогололедными материалами провели на улицах Октябрьской, Советской, Зареченском мосту, Демидовской плотине, Московском путепроводе, Московском шоссе, Первомайской, пр. Ленина, Болдина, Макаренко, 9 Мая, Красноармейском проспекте, Каминского, Путейской, Лейтейзена, Фрунзе, Одоевском шоссе и др. 

Продолжится вывоз снега. Всего за минувшие сутки с улиц города вывезено свыше 2 тыс. куб. м снежной массы, израсходовано более 1000 тонн противогололедных материалов. 

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