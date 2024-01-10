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Бывшего директора школы в Тульской области оштрафовали на 150 тысяч рублей
Фото Артема Жильцова

Бывшего директора школы в Тульской области оштрафовали на 150 тысяч рублей

Его признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.

Суд признал виновным в мошенничестве с использованием служебного положения экс-директора школы поселка Теплое.

Прокурор представил доказательства того, что 10 августа 2022 года тогда еще директор МКОУ «СОШ № 1 п. Теплое» заключил с индивидуальным предпринимателем фиктивный контракт по покраске стен и потолков в школе на сумму 32 тыс. рублей. После получения средств предприниматель передал их директору образовательного учреждения. Деньгами злоумышленник распорядился по собственному усмотрению, причинив таким образом ущерб муниципальному округу.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил подсудимого к штрафу в 150 тыс. рублей. Как подчеркнули в пресс-службе облпрокуратуры, он не имеет права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в государственных и муниципальных учреждениях еще один год.

Приговор в законную силу не вступил.

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Фотограф:
сегодня, в 11:03 0
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