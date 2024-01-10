Тульские сотрудники ДПС согрели туристов в новогоднюю ночь 

Ночью 1 января 2024 года во время несения службы инспекторы ДПС отдельного батальона Госавтоинспекции Тульской области старший лейтенант полиции Олег Басистов и лейтенант полиции Виталий Сысоев получили сообщение из дежурной части о том, что на 275-м километре автодороги М-2 «Крым» произошло ДТП и участники нуждаются в помощи.

По прибытии выяснилось, что автомобиль получил механические повреждения, в следствие чего не может продолжить движение, и необходимы услуги эвакуатора, поиски которого оказались весьма сложными. В салоне находилась иногородняя семья с маленьким ребенком, которая уже замерзала в холодной машине с поврежденным радиатором.

Автоинспекторы пересадили водителя и пассажиров в патрульный автомобиль, угостили горячим чаем, конфетами и мандаринами. Пока те согревались, полицейские вызвали эвакуатор из областного центра, который в последствии благополучно транспортировал гостей региона, попавших в сложную дорожную ситуацию, в Москву, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

