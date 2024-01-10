  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Тульские ДПСники согрели туристов в новогоднюю ночь  - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские сотрудники ДПС согрели туристов в новогоднюю ночь 

Тульские сотрудники ДПС согрели туристов в новогоднюю ночь 

Вызвали эвакуатор для сломавшегося авто и накормили замерзающих бедолаг чаем с конфетками.

Ночью 1 января 2024 года во время несения службы инспекторы ДПС отдельного батальона Госавтоинспекции Тульской области старший лейтенант полиции Олег Басистов и лейтенант полиции Виталий Сысоев получили сообщение из дежурной части о том, что на 275-м километре автодороги М-2 «Крым» произошло ДТП и участники нуждаются в помощи.

По прибытии выяснилось, что автомобиль получил механические повреждения, в следствие чего не может продолжить движение, и необходимы услуги эвакуатора, поиски которого оказались весьма сложными. В салоне находилась иногородняя семья с маленьким ребенком, которая уже замерзала в холодной машине с поврежденным радиатором.

Автоинспекторы пересадили водителя и пассажиров в патрульный автомобиль, угостили горячим чаем, конфетами и мандаринами. Пока те согревались, полицейские вызвали эвакуатор из областного центра, который в последствии благополучно транспортировал гостей региона, попавших в сложную дорожную ситуацию, в Москву, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области. 
 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 11:38 +1
Другие статьи по темам
Прочее
новогоднее чудоТуласотрудники полицииспасли людейУГИБДД

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Егор Абрамов из Тулы снялся в приключенческом драмеди «Лада Голд» на ТНТ
Егор Абрамов из Тулы снялся в приключенческом драмеди «Лада Голд» на ТНТ
В уборке Тулы задействовано более 200 единиц техники
В уборке Тулы задействовано более 200 единиц техники
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.