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На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошёл День Тульской области
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошёл День Тульской области

В торжественной церемонии открытия принял участие глава региона Алексей Дюмин.

Также мероприятие посетили первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин, советник Президента России по культуре Владимир Толстой, уроженцы Тульской области народный артист России Владимир Машков и певец SHAMAN.

Обращаясь к гостям выставки, Алексей Дюмин процитировал слова великого туляка, всемирно известного писателя Льва Толстого: «Без своей Ясной Поляны мне трудно представить себе Россию и мое отношение к ней» и подчеркнул, что у каждого региона есть место, которым он гордится, которое для него особенно значимо.

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– У Тулы много имён. И каждое отражает её богатую историю, полную ратных и трудовых подвигов. Это щит и арсенал, форпост России. Место, где с петровских времен начала зарождаться оборонная промышленность – именно поэтому Тула является оружейной столицей, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Он отметил, что по мнению представителей музейной элиты нашей страны, Тула – еще и третья музейная столица России. Вместе с руководителями ведущих федеральных музеев Алексей Дюмин дал старт масштабному проекту «Музейное лето в Туле – 2024», который будет реализовываться при поддержке Минкульта России. Шедевры Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и других крупнейших национальных музеев предстанут перед туляками и гостями региона во всем великолепии.

Участники мероприятия посетили тульский стенд, который состоит из нескольких мультимедийных кубов. Они осмотрели зону мастер-классов по росписи тульских пряников и филимоновской игрушки. Гости совершили 3D-путешествие по историческому центру Тулы и усадьбам региона. А также – отправили состав с пряником в поездку по железной дороге на интерактивном игровом макете «Путешествие по Тульской области».

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Делегация побывала в студии звукозаписи, в которой Владимир Машков записал видео со стихотворением на легендарный тульский микрофон завода «Октава».  Именно в такой микрофон Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!».

– Тула – это моя жизнь, мое сердце, моя гордость! Это великий город, который действительно по праву является бриллиантом Большого Золотого кольца России, – подчеркнул Владимир Машков.

Певец SHAMAN исполнил песню «Моя Россия», посвятив ее малой родине.

– Каждый раз с большой охотой приезжаю в Тулу и любимый Новомосковск. Знаю, что здесь меня ждут и всегда встречают аншлагами. Очень рад быть частью такого яркого праздника – Дня Тульской области на выставке-форуме «Россия», – сказал он. 

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На выставке Алексей Дюмин ознакомился с экспозицией Донецкой Народной Республики. Исполняющий обязанности главы администрации Мариуполя Олег Моргун поблагодарил Алексея Дюмина и туляков за восстановление Орджоникидзевского района города.

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