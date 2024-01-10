На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошёл День Тульской области

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Также мероприятие посетили первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин, советник Президента России по культуре Владимир Толстой, уроженцы Тульской области народный артист России Владимир Машков и певец SHAMAN.

Обращаясь к гостям выставки, Алексей Дюмин процитировал слова великого туляка, всемирно известного писателя Льва Толстого: «Без своей Ясной Поляны мне трудно представить себе Россию и мое отношение к ней» и подчеркнул, что у каждого региона есть место, которым он гордится, которое для него особенно значимо.

– У Тулы много имён. И каждое отражает её богатую историю, полную ратных и трудовых подвигов. Это щит и арсенал, форпост России. Место, где с петровских времен начала зарождаться оборонная промышленность – именно поэтому Тула является оружейной столицей, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Он отметил, что по мнению представителей музейной элиты нашей страны, Тула – еще и третья музейная столица России. Вместе с руководителями ведущих федеральных музеев Алексей Дюмин дал старт масштабному проекту «Музейное лето в Туле – 2024», который будет реализовываться при поддержке Минкульта России. Шедевры Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и других крупнейших национальных музеев предстанут перед туляками и гостями региона во всем великолепии.

Участники мероприятия посетили тульский стенд, который состоит из нескольких мультимедийных кубов. Они осмотрели зону мастер-классов по росписи тульских пряников и филимоновской игрушки. Гости совершили 3D-путешествие по историческому центру Тулы и усадьбам региона. А также – отправили состав с пряником в поездку по железной дороге на интерактивном игровом макете «Путешествие по Тульской области».

Делегация побывала в студии звукозаписи, в которой Владимир Машков записал видео со стихотворением на легендарный тульский микрофон завода «Октава». Именно в такой микрофон Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!».

– Тула – это моя жизнь, мое сердце, моя гордость! Это великий город, который действительно по праву является бриллиантом Большого Золотого кольца России, – подчеркнул Владимир Машков.

Певец SHAMAN исполнил песню «Моя Россия», посвятив ее малой родине.

– Каждый раз с большой охотой приезжаю в Тулу и любимый Новомосковск. Знаю, что здесь меня ждут и всегда встречают аншлагами. Очень рад быть частью такого яркого праздника – Дня Тульской области на выставке-форуме «Россия», – сказал он.

На выставке Алексей Дюмин ознакомился с экспозицией Донецкой Народной Республики. Исполняющий обязанности главы администрации Мариуполя Олег Моргун поблагодарил Алексея Дюмина и туляков за восстановление Орджоникидзевского района города.