Сотрудники ППС помогли рожающей тулячке доехать до перинатального центра

Скриншот из видео читателя

Сотрудники патрульно-постовой службы помогли прорваться через тульские пробки автомобилю, в котором ехала роженица. Доброй историей с Myslo поделился читатель Дмитрий Ершов.

— Утром 10 января у моей беременной жены отошли воды. Я посадил ее в машину, сам сел за руль. Доехали из Щекино до Басово, а там встали в пробке!

— С нами рядом ехал автомобиль ППС. Вышел из машины, подошел, объяснил им ситуацию. Они нас с мигалками сопроводили до перинатального центра. Очень помогли, мы еле-еле успели! Хотелось бы поблагодарить за помощь сотрудника ППС Евгения Чебоксарова, — рассказал Дмитрий Ершов.

В семье Ершовых родилась девочка весом 3700 г. Поздравляем!