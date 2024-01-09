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В Тульской области сохранится аномально холодная погода
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульской области сохранится аномально холодная погода

Среднесуточная температура воздуха на 7 градусов ниже климатической нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 января в регионе сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного «112».

МЧС напоминает, что ведомство не прогнозирует метеоусловия, а
рассчитывает риски в соответствии с прогнозом, полученным от Росгидрометцентра.

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